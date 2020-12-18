Юрист-международник Яков Мельников получил четыре года колонии за хищение €819 тыс.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил юриста-международника Якова Мельникова к четырем годам лишения свободы за хищение €819 тыс. со счета Министерства финансов Нидерландов. Как сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко, эти деньги принадлежали РФ как членский взнос при вступлении в международный консорциум спутниковой связи "Интелсат".

"Яков Мельников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Приговором суда Мельникову назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала Петренко.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, "в ходе следствия и судебного разбирательства Мельников признал вину и раскаялся в содеянном". В ФСБ уточнили, что о деньгах на счете Минфина Нидерландов Мельников, владеющий иностранными языками, узнал на одном из интернет-форумов от нидерландской финансовой компании.

Мельников узнал о находившихся на депонентском счете Министерства финансов Королевства Нидерланды более €819 тыс., которые причитались Российской Федерации, они были внесены в 1991 году Министерством связи СССР в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи "Интелсат" на основании постановления кабинета министров СССР. "После банкротства консорциума Мельников в 2012-2013 годах предоставил в Министерство финансов Нидерландов поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о передаче ему Российской Федерацией права требования указанных денежных средств, и таким образом совершил хищение денег", - сообщила Петренко. Сумма похищенного в рублевом эквиваленте, согласно официальному курсу Центробанка по состоянию на дату окончания совершения преступления, составила более 33 млн рублей.

В рамках расследования уголовного судом наложен арест на денежные средства, недвижимое имущество и автомобиль Мельникова на общую сумму более 13 млн рублей и свыше $317 тыс.