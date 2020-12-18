В Москве неизвестные отняли у безработного рюкзак с 7 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Неизвестные в масках избили мужчину на подземной парковке и отобрали у него рюкзак с 7 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"17 декабря от мужчины поступило сообщение о причинении телесных повреждений на подземной парковке дома на ул. Цимлянской. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные в масках нанесли заявителю удары руками и ногами по голове и телу, угрожая предметом, похожим на бейсбольную биту, открыто похитили у него рюкзак, в котором находились 7 млн рублей, и скрылись", - рассказали в ведомстве.

Пострадавший в больницу не обращался. Возбуждено уголовное дело о разбое.