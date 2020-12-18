В Саратове женщина погибла после прорыва трубы с горячей водой в квартире

САРАТОВ, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после того, как в Саратове погибла пожилая женщина и пострадал ее супруг. По предварительным данным, в их квартире прорвало трубу с горячей водой, они получили ожоги, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Устанавливаются обстоятельства трагедии, в результате которой погибла пожилая женщина и пострадал ее супруг. По предварительным данным, 17 декабря 72-летний мужчина находился в помещении ванной комнаты в квартире, где располагается короб со стояками горячего и холодного водоснабжения. В этот момент в коробе произошла отстыковка трубы горячего водоснабжения, вследствие чего горячая вода под напором стала поступать в помещение ванной", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

63-летняя супруга бросилась мужу на помощь и попыталась подставить таз под поток воды. Мужчина в это время побежал за сантехником. Вернувшись, он обнаружил жену лежащей на полу в воде без сознания. Мужчины переместили пострадавшую и вызвали бригаду скорой помощи.

"Медики доставили женщину в лечебное учреждение, где через непродолжительное время она скончалась. Позднее в больницу был доставлен и ее супруг. У него диагностированы термические ожоги тела. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Все обстоятельства и точные причины смерти женщины, устанавливаются.