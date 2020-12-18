В Москве задержан подозреваемый, насильно удерживавший женщину в квартире

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого, который в одной из квартир на Балаклавском проспекте в Москве насильно удерживал женщину и угрожал убийством. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, полицейские брали квартиру штурмом.

По данным главка, сегодня в 04:30 мск в полицию поступило сообщение, что в квартире жилого дома на Балаклавском проспекте мужчина, угрожая ножом, насильно удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. На неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия и открыть дверь гражданин ответил отказом.

"В связи с этим было принято решение о штурме квартиры. Сотрудники СОБР проникли в помещение через окно и обезвредили подозреваемого. Им оказался ранее судимый сожитель женщины 1980 года рождения", - отметили в пресс-службе.

В результате происшествия пострадавших нет. В настоящее время женщине ничего не угрожает. Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.