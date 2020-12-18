СК завершил расследование дела экс-главы МВД Коми, обвиняемого в получении взятки

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего министра внутренних дел Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Следственными органами СК по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении Половникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2017 году Половников, возглавлявший МВД Коми, получил через посредников в качестве взятки 14 млн рублей из 25 млн рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве. В частности, за эти деньги Половников дал указание изменить обвиняемому меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а из обвинения был исключен такой квалифицирующий признак, как совершение преступлений организованной группой.

"Часть незаконного денежного вознаграждения была легализована путем приобретения квартиры в таунхаусе и доли [в доле собственности] на земельный участок", - сообщили в СК.