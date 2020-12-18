МВД России удалось перекрыть массовое поступление наркотиков из Афганистана

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. МВД и другим правоохранительным органам РФ удалось перекрыть массовое поступление наркотиков из Афганистана. Об этом сообщил в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Детским общественным советом (ДОС), замглавы МВД России Игорь Зубов.

"Наркотики - это на сегодня одно из самых страшных явлений, которое есть в нашей жизни. Благодаря МВД, другим правоохранительным органам госбезопасности у нас эта проблема не настолько остра, как в соседних странах. Нам удалось если не остановить, то перекрыть полностью массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане", - сказал он.

По его словам, есть и проблема синтетических наркотиков. "Мы боремся с этим, находимся в диалоге с полицией других государств, это большое зло. В целом мировой доход от наркотиков - сотни миллиардов долларов. Наркомания - это болезнь, но те, кто это стимулирует, - преступники, потому что они способствуют развитию болезни", - отметил Зубов.

Он также добавил, что очень важно, чтобы подрастающее поколение оценило то, что в мире на уровне политики отдельных государств существует тенденция легализации наркотиков. "И эта наркокультура сегодня развивается, и ее пытаются внедрить нам. Мы последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем", - подчеркнул Зубов.