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Около тысячи домов сгорело в результате лесного пожара в пригороде Кейптауна

Пожарные вертолеты потушили огонь, жертв нет

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Порядка тысячи домов сгорело в предместьях южноафриканского Кейптауна в результате лесного пожара. Об этом сообщила в пятницу местная газета Cape Times. По ее данным, огонь потушен, жертв нет.

Возгорание возникло накануне на склонах Столовой горы, у подножья которой расположен Кейптаун. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Больше всего пострадал поселок Масипумелеле в предместьях Кейптауна, где было уничтожено много строений. С огнем удалось справиться с помощью пожарных вертолетов.

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