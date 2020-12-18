Полицейские изъяли из квартиры москвича оружие и 4,5 тыс. патронов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Полицейские изъяли у жителя столицы автомат Калашникова, переделанный в боевой из охолощенного пистолет Макарова, глушитель к нему и 4,5 тыс. пистолетных патронов. Мужчина хранил арсенал дома, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В квартире в Южном Бутове на улице Маршала Савицкого сотрудниками были найдены АКС-74У, охолощенный пистолет Макарова, переделанный в боевой, глушитель к нему и 4,5 тыс. пистолетных патронов", - рассказал собеседник агентства.

В отношении хозяина квартиры, 58-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Он находится под подпиской о невыезде.