Житель Читы получил штраф в размере 350 тыс. рублей за дебош в самолете

ТАСС, 18 декабря. Житель Читы был приговорен к штрафу в 350 тыс. рублей за то, что устроил дебош в самолете рейсом Камрань - Чита в марте 2020 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По версии суда и следствия, 18 марта 2020 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна, выполнявшего международный рейс сообщением Камрань - Чита, устроил дебош. Мужчина стал раскидывать по салону самолета журналы и иные предметы, находившиеся в спинках кресел, высказывался нецензурной бранью и оскорблял пассажиров", - говорится в сообщении.

Правонарушитель также пытался пройти к кабине пилота, однако мужчину задержал другой пассажир, после чего дебошира привязали скотчем к креслу. Его признали виновным по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на воздушном транспорте").