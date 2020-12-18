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В Карелии возбудили дело после наезда снегоуборочной машины на восьмилетнюю девочку

Ребенок погиб

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 декабря. /ТАСС/. Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело после гибели восьмилетней девочки в результате наезда на нее трактора, который расчищал улицу от снега. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении.

Днем 17 декабря в Костомукше мужчина расчищал на тракторе улицы от снега. Во время движения назад он не убедился в отсутствии пешеходов и сбил восьмилетнюю девочку.

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