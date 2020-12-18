Троих мужчин арестовали после разбойного нападения на семью в Нижегородской области

ТАСС, 18 декабря. Суд арестовал троих мужчин по подозрению в разбойном нападении на семью в деревне Шумилово Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Богородского городского суда.

"В производство Богородского городского суда поступили три материала об избрании меры пресечения в отношении жителей Нижнего Новгорода и города Бор, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный в особо крупном размере"). Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 16 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.

По данным УМВД по Нижегородской области, ночью 16 декабря трое мужчин через незакрытое окно пробрались в дом, расположенный в коттеджном поселке в деревне Шумилово, где находилась супружеская пара и их пожилая родственница. Угрожая обрезом ружья и пистолетом, они связали руки и ноги хозяйке, заковали мужчину в наручники, а пожилую женщину заперли в комнате. Злоумышленники похитили из дома деньги, шубы и часы на общую сумму 3,4 млн рублей.

Той же ночью мужчин задержали сотрудники ГИБДД. В их автомобиле были найдены балаклавы, оружие и похищенные ценности. По данным следствия, подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности.