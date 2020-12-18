Пять человек пострадали в ДТП под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. ДТП произошло в Приволжском районе Астраханской области, автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом на дороге Астрахань - Зеленга. В результате аварии пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Астраханской области в пятницу.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель Hyundai Accent и четыре пассажирки Ford Transit (31, 37, 64 и 17 лет). Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в пятницу в 08:30 (07:30 мск) в районе села Бирюковка Приволжского района. Предварительно установлено, что легковой автомобиль двигался в сторону села Зеленга и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом.

"Предварительно установлено, что водитель иномарки не учла погодные условия и имеющуюся на дорожном покрытии снежную наледь", - уточнили в пресс-службе.