Военный суд в Москве на месяц арестовал экс-замдиректора Росгвардии Сергея Милейко

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд отправил в СИЗО бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко, обвиняемого в организации мошенничества при закупке обмундирования для ведомства по завышенным ценам с ущербом почти на 700 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, генерал арестован на один месяц.

"Милейко в пятницу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток", - сказал собеседник агентства.

Ранее генерал был отпущен под обязательство о явке.

Накануне ТАСС сообщал, что генерал-лейтенант Милейко после предъявления ему обвинения в организации мошенничества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при закупке Росгвардией обмундирования по завышенным ценам отверг свою причастность к инкриминируемому преступлению, как и в случае с первым делом, в рамках которого ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В рамках дела о махинациях с госконтрактами, общий ущерб по которому следствие предварительно оценивает почти в 700 млн рублей, с Милейко была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, рассказал агентству источник. По его словам, следователи обвинили генерал-лейтенанта в организации хищения при закупках форменного обмундирования для нужд Росгвардии в соучастии с руководителем единственного поставщика ведомства - компании "Спецшвейснаб". Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что гендиректор этой компании Игорь Шальнов находится под домашним арестом, а расследование дела, по которому он проходит вместе с неустановленными лицами, пока не закончено. В пресс-службе Чертановского суда Москвы ТАСС уточнили, что мера пресечения Шальнову смягчена с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Квартира под парикмахерскую

В рамках расследования первого дела в отношении Милейко военные следователи выяснили, что с 2011 по 2012 год супруга генерала незаконно получила по заниженной стоимости в подмосковной Балашихе нежилое помещение, в котором открыла парикмахерскую. Как говорится в материалах дела, квартиры в этом доме получали семьи военнослужащих. Следствие настаивает, что помещение было оформлено благодаря сфальсифицированным документам на подставное лицо, после чего по заниженной стоимости продано родственнице экс-замглавы Росгвардии. Кроме Милейко и его супруги, в деле фигурируют его теща и давший признательные показания начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, а сам генерал подозревается в соучастии в мошенничестве.

Генерал Милейко в своих показаниях во время допроса заявил, что мошеннических действий со спорным имуществом не совершал, а давший на него показания и заключивший сделку со следствием офицер таким образом хочет уйти от уголовной ответственности, так как в отношении него расследуется более десяти эпизодов хищения. Милейко настаивает, что в период инкриминируемого ему преступления он состоял уже в другой должности, которая не предусматривала подчиненности Прокудина генералу.

Как ранее информировал ТАСС источник, к уголовному делу экс-замглавы Росгвардии с квартирой подключилась военная контрразведка ФСБ, в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Московский гарнизонный военный суд 5 ноября признал его возбуждение законным. На заседании генерал отметил, что заявление потерпевшего, на основании которого было возбуждено дело, является сфальсифицированным.

По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, Милейко был уволен из ведомства летом 2019 года по итогам служебной проверки Главного управления собственной безопасности Росгвардии.