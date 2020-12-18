Футболист Широков отказался давать показания в суде по делу об избиении арбитра

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Роман Широков отказался давать в суде показания по уголовному делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшего Александр Островский.

"Широков отказался давать показания в суде. Сейчас огласят его показания на дознании", - сообщил Островский.

Ранее в суде потерпевший заявил гражданский иск к Широкову о возмещении вреда на 500 тыс. рублей.

Сегодня в мировом суде в Сокольниках были зачитаны показания еще четырех свидетелей и оглашены материалы дела, на предыдущим заседании шесть свидетелей дали показания лично. По уголовному делу в ходе дознания были допрошены десять свидетелей, в том числе футболист Андрей Тихонов и вратарь команды "Ничего обычного" Али Горчаханов, прекративший избиение. Они и еще два футболиста, два помощника арбитра, комментатор "Матч ТВ", а также видеооператор и фотограф, снимавшие матч, на допросе подтвердили факт избиения арбитра Широковым.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"), он признал вину. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы.