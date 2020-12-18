СК предъявил обвинение экс-следователю за подлог доказательств

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в подлоге доказательств по делу о стрельбе в "Москва-Сити" бывшему следователю Левону Агаджаняну. Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, Агаджанян уволился в феврале 2019 года и сейчас занимается адвокатской деятельностью.

"Главным следственным управлением СК задержан Левон Агаджанян. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), а также трех эпизодов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)", - говорится в сообщении.

Агаджанян уволился с должности следователя Главного следственного управления СК России по Москве в феврале 2019 года, после чего занялся адвокатской деятельностью. "Факт противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око" "Москва-Сити", произошедшей в 2017 году", - уточнили в СК. Предварительное следствие по этому делу проводил Агаджанян. "В ходе расследования он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли фигурантов дела в совершенном преступлении. Кроме того, он незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено", - сообщили в СК.

Ранее в Басманном суде сообщили, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения Агаджаняна под стражу.

Перестрелка в башне "Око" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Перед судом предстали только два участника событий тех лет - Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов. Сейчас Пресненский суд рассматривает уголовное дело в отношении этих людей, возбужденное за незаконный оборот оружия, покушение на убийство и хулиганство. В следственную группу, расследовавшую дело Хамидова и Исмаилова, входил Агаджанян. Как следует из материалов уголовного дела, он выходил в суд с ходатайством об аресте Исмаилова и Хамидова.