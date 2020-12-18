Арбитр Данченков попросил оценить психическое состояние избившего его футболиста Широкова

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Арбитр Никита Данченков попросил провести психолого-психиатрическую экспертизу избившему его экс-футболисту сборной России Роману Широкову. Соответствующее ходатайство один из его адвокатов Александр Островский заявил в пятницу в мировом суде, где рассматривается дело, однако судья отказал в нем.

В ходатайстве, имеющемся в распоряжении ТАСС, отмечается, что Широков и ранее неоднократно агрессивно вел себя во время соревнований по футболу и при общении с футбольными болельщиками. "Для оценки психического и физического состояния подсудимого Широкова Р. Н., в связи с возникшими сомнениями в его вменяемости и способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, необходимо комплексное применение специальных познаний в области психиатрии и психологии", - говорится в документе.

Островский в разговоре с ТАСС отметил, что экспертиза нужна "для установления истины" и в качестве "профилактического воздействия", чтобы защитить играющих с Широковым в футбол людей и тех, кого он тренирует.

Судья Игорь Макеев отклонил это ходатайство. Следующее заседание назначено на 10:00 мск 25 декабря. Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков обвиняется по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), он признал вину. По данной статье ему грозит до двух лет лишения свободы. Его защищает адвокат Вадим Лялин.

Данченкова представляют три адвоката - Александр Островский, Александр Добровинский и Артур Рамазанов.