Экс-замначальника ГСУ СК объявлен в розыск из-за дела о стрельбе в "Москва-Сити"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Синяговский является фигурантом уголовного дела о подлоге и фальсификации доказательств в ходе расследования дела о стрельбе в "Москва-Сити" в 2017 году. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, отставной офицер скрылся от следствия и объявлен в розыск.

"Синяговский является фигурантом уголовного дела о подлоге и фальсификации доказательств и объявлен в розыск", - сказал источник, знакомый с материалами дела. При этом он отказался комментировать ход следственных действий.

Перестрелка в башне "Око" "Москва-Сити" произошла вечером 17 ноября 2017 года. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны.

Следственный комитет предъявил обвинение в подлоге доказательств по делу о стрельбе в "Москва-Сити" другому фигуранту этого дела - бывшему следователю Левону Агаджаняну. Как уточнили журналистам в пресс-службе СК, Агаджанян уволился в феврале 20129 года и занялся адвокатской деятельностью.

Факт противоправных действий был выявлен следователями центрального аппарата СК России при расследовании изъятого из производства столичного подразделения ведомства уголовного дела о перестрелке в башне "Око", произошедшей в 2017 году, уточнили в СК. Предварительное следствие по этому делу проводил Агаджанян. По данным СК, в ходе расследования он сфальсифицировал отдельные протоколы следственных действий и вещественные доказательства по уголовному делу с целью занижения роли фигурантов дела в совершенном преступлении. Кроме того, по версии следствия, он незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено.

В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании ему меры пресечения, СК просит для него ареста.

В новость были внесены изменения (18:43 мск) - добавлены подробности по тексту.