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СМИ: в Сомали на стадионе незадолго до прибытия премьера страны произошел взрыв

Как сообщает портал Goobjoog News, есть жертвы

ПРЕТОРИЯ, 18 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в пятницу на стадионе в городе Галькайо в центральной части Сомали незадолго до прибытия туда премьер-министра страны Мохамеда Хусейна Робле. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Goobjoog News.

По его информации, есть жертвы, ранены два высокопоставленных военных.

Глава федерального правительства должен был выступить на стадионе имени Абдуллахи Иссы с речью. Премьер совершает поездку по стране в рамках предстоящих парламентских и президентских выборов. Они назначены соответственно на 27 декабря текущего года и 8 февраля 2021 года.

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