Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с экскаватором под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Легковой автомобиль Toyota столкнулся с экскаватором в Березовском районе Красноярского края. В результате погибли три человека, еще один госпитализирован, сообщили ТАСС в региональном главке ГИБДД.

"В Березовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу и допустил столкновение с колесным экскаватором. Водитель иномарки с серьезными травмами госпитализирован, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте происшествия", - сообщил представитель ведомства.

По предварительным данным, водитель и пассажир легкового автомобиля не использовали ремни безопасности. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.