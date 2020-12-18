Обвиняемый в серийных отравлениях в Москве частично признал вину

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в пятницу приступил к рассмотрению по существу уголовного дела уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, частично признавшего вину по делу об отравлении на Чистых прудах 30 человек с целью их ограбления. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"На заседании в пятницу было начато судебное следствие. В ходе него прокурор огласил обвинительное заключение, а подсудимый официально заявил о своем отношении к предъявленным обвинениям, частично признав вину", - сказала собеседница агентства.

Заседание проходило в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами. Следующее заседание назначено на 15 января 2021 года, на нем сторона обвинения начнет представление доказательств.

Сабанов обвиняется в совершении 30 эпизодов разбойного нападения, в десяти преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная с банковского счета"), шести преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 325 УК РФ ("Похищение паспорта") и четырех преступлениях, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").

По версии следствия, Сабанов на улице в районе Чистых прудов в центре Москвы знакомился с людьми, употребляющими спиртные напитки или находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Он приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял их в бутылку жертвы. Эти лекарства обладали угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, поэтому его жертвы теряли сознание. После этого мужчина грабил своих жертв, в том числе девушек.

Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, здоровью пяти из них был причинен тяжкий вред. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.