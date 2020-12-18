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В Нижнем Новгороде мужчина убил жену и покончил с собой

Нижегородец несколько раз выстрелил в супругу из пистолета

ТАСС, 18 декабря. Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде после убийства женщины, в котором подозревается ее муж. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по региону.

По версии следствия, днем 18 декабря на улице Суетинской 40-летний мужчина, поссорившись с женой, несколько раз выстрелил в нее из пистолета. Женщина погибла на месте. После инцидета мужчина совершил суицид. Разрешения на владение огнестрельным оружием у него не было.

По предварительным данным, супруги подали на развод, совместно не проживали. Как полагают в СК, это могло стать причиной происшествия.

Следователи совместно с полицейскими продолжают работать на месте происшествия. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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