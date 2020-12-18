В здании Мосгоргеотреста на севере Москвы начался пожар

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пожар возник в здании ГБУ "Мосгоргеотрест" на севере Москвы, огонь интенсивно распространяется. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Ленинградский проспект, 11, в здании "Мосгоргеотреста" начался пожар. Открытое горение происходит на седьмом этаже, огонь интенсивно распространяется", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, есть угроза перехода огня на кровлю здания. На месте работают пожарные. Площадь возгорания устанавливается.