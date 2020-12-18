Физик Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал вину в госизмене

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ученый-физик Анатолий Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал вину в государственной измене, однако позже отказался от этих показаний. Об этом ТАСС рассказала адвокат Ольга Динзе, которую наняли родственники обвиняемого.

"Изначально в материалах дела есть запись о частичном признании Губановым вины. Но при личном общении он мне сказал, что не признает ее. Видимо, на первом допросе его спросили, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества. Он ответил утвердительно. И это использовали как признание вины. Но сейчас его позиция в следующем: он не признает вину, я считаю, что его ввели в заблуждение в ходе допроса, на котором он ее частично признал", - сказала Динзе.

По ее словам, Губанов испытывает проблемы со здоровьем, суть которых она не раскрыла. Другой адвокат ученого Игорь Николаев в беседе с ТАСС подчеркнул, что именно он является законным представителем интересов обвиняемого в данный момент. "Я пока единственный адвокат, у которого есть ордер на защиту Губанова. Об участии Динзе Анатолий Александрович решения еще не принял", - подчеркнул Николаев. Он отказался комментировать заявление о частичном признании вины его подзащитным. "И да, у него есть определенные проблемы со здоровьем. Сейчас ему назначили медобследование. При этом жалоб на условия содержания в СИЗО у Губанова нет", - заключил Николаев.

Лефортовский суд Москвы на закрытом судебном заседании санкционировал арест ученого до 2 февраля 2021 года. В четверг Мосгорсуд признал законным это решение, отклонив жалобу защиты. Ранее ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев заявлял ТАСС, что Губанов читает лекции в МФТИ, но вуз не является основным местом его работы, и предположил, что основное место - это Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года, возглавляет один из отделов в НИО-2 (отделение аэродинамики самолетов и ракет), сфера его компетенции - высокоскоростные летательные аппараты.

В новость были внесены изменения (23:26 мск) — передается с исправлением имени обвиняемого, верно - Анатолий