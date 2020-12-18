Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы локализовали

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пожар в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы локализовали. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России уточнили, что пожар локализован в 23:31 мск. "Всего из здания было выведено 130 человек. Все размещены в автобусах. Сведений о пострадавших не поступало", - добавили в главке. При этом представитель столичного ГУ МЧС Рустам Рассаев добавил, что на месте пожара работает лаборатория по замерам ПДК. "Превышения нет", - сказал он.

Вечером в пятницу в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы на седьмом этаже начался пожар. Первоначальная площадь возгорания составила 50 кв. м. Позже она выросла до 100 кв. м, а затем - до 300 кв. м. Как добавил источник ТАСС, огонь быстро распространялся и перешел на чердак. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

В новость внесены изменения (23:55 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.