Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы потушили

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали огонь в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 00:31 мск пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар на седьмом этаже здания Мосгоргеотреста начался в 20:58 мск в пятницу. Первоначальная площадь возгорания составила 50 кв. м. Постепенно она выросла до 300 кв. м, огонь распространился и перешел на чердак здания.

Предельно допустимая концентрация вредных веществ на месте пожара не выявлена. Прокуратура начала проверку по факту возгорания.