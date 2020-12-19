{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожар в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы потушили

Огонь охватил 300 кв. м
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали огонь в здании Мосгоргеотреста на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. 

"В 00:31 мск пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Пожар на седьмом этаже здания Мосгоргеотреста начался в 20:58 мск в пятницу. Первоначальная площадь возгорания составила 50 кв. м. Постепенно она выросла до 300 кв. м, огонь распространился и перешел на чердак здания. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ на месте пожара не выявлена. Прокуратура начала проверку по факту возгорания.

Теги
Россия
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в полицейских, которые пытались его задержать
Его подозревают в торговле наркотиками
Читать полностью