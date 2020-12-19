В Подмосковье мужчина открыл стрельбу в полицейских, которые пытались его задержать

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. В Егорьевске подозреваемый в торговле наркотиками открыл стрельбу в полицейских, которые пытались его задержать. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Егорьевске двое полицейских пытались задержать мужчину, который подозревался в торговле наркотиками. Он начал убегать от них, а также достал боевой пистолет, и начал стрелять в полицейских", - сказал собеседник агентства. По его словам, одна из пуль попала в наручники полицейского, но вреда ему не причинила. "В итоге злоумышленник покончил с собой", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе подмосковного главка полиции ТАСС заявили, что проверяют информацию о стрельбе по правоохранителям в Егорьевске.