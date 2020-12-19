В Ставрополье по подозрению в убийстве задержали сотрудника регионального главка МВД

ТАСС, 19 декабря. Сотрудника подразделения экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД по Ставропольскому краю задержали по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщает в субботу "МВД-Медиа".

Как отмечается в сообщении, 12 декабря в полицию краевого центра поступило обращение от женщины. Она сообщила об исчезновении своего сына 1990 года рождения. 17 декабря в лесу на выезде из Ставрополя полицейские обнаружили труп разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, подозреваемый в совершении противоправного деяния", - говорится в сообщении.

Следственные органы приняли процессуальное решение. "По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством", - отмечается в издании.