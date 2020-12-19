Шестеро вооруженных человек в масках отобрали у бизнесмена 15 млн рублей в кафе в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Шесть человек в масках и с пистолетом похитили у бизнесмена 15 млн рублей во время заключения сделки с партнерами в кафе в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне вечером в полицию обратился замгендиректора компании с сообщением о разбое по улице Нижегородская, дом 9 Г. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу в помещение кафе, куда прибыли заявитель с знакомым для совершения сделки с финансовыми средствами, вошли пять-шесть неизвестных в масках, один из которых угрожал предметом, похожим на пистолет, открыто похитили у мужчины рюкзак с принадлежащими ему 15 млн рублей, а затем скрылись", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.