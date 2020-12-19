В Москве полиция задержала двух женщин, похитивших 1 млн рублей у пенсионерки

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух женщин, которые подозреваются в похищении у пенсионерки 1 млн рублей под видом социальных работников. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне в службу "02" обратилась пенсионерка с заявлением о мошенничестве. Полицейские, прибыв на место, установили, что к ней в квартиру пришли две женщины, которые представились социальными работниками. Под предлогом обмена денег они совершили кражу принадлежащих заявительнице 1 млн рублей и скрылись.

"18 декабря по адресу: улица Вешних Вод, дом 2, корпус 2, сотрудники полиции за совершение указанного преступления задержали неработающую женщину и пенсионерку. Похищенные деньги у них изъяты", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовно дело о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).