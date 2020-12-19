Почти 1,5 млн рублей похитили у гендиректора компании в Москве

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Неизвестные похитили у генерального директора одной из столичных компаний рюкзак почти с 1,5 млн рублей в кафе на западе Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В четверг в полицию обратился генеральный директор компании, который заявил о краже личного имущества. "Полицейские, прибыв на место, установили, что по адресу: проспект Вернадского, дом 86а, на первом этаже ТЦ в кафе неизвестный путем свободного доступа из рюкзака на стуле в гостевом зале украл у заявителя 1 млн 450 тыс. рублей, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовно дело о краже (п."б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).