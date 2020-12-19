{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Франции модельному агенту предъявили обвинения в изнасиловании несовершеннолетних

По данным Le Parisien, прокуратура начала расследование в отношении Жан-Люка Брюнеля летом 2019 года после публикации в американских СМИ выдержек из записных книжек, найденных в доме Джеффри Эпштейна

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Обвинения в изнасиловании несовершеннолетних и сексуальных домогательствах были предъявлены модельному агенту Жан-Люку Брюнелю в рамках французского расследования, связанного с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает в субботу газета Le Parisien.

На эту тему
Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

Обвинение в сексуальных домогательствах было предъявлено в связи с жалобой молодой француженки, поданной в октябре 2019 года, в то время как второе обвинение касается новых фактов, установленных после опроса ряда свидетелей. Издание отмечает, что французская прокуратура начала расследование летом 2019 года после публикации в американских СМИ выдержек из записных книжек, найденных в доме Эпштейна, которому в США были предъявлены обвинения в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Брюнель был задержан 16 декабря в аэропорту Руасси - Шарль де Голль, когда ожидал посадки на самолет до Дакара. Тогда сообщалось, что несколько бывших топ-моделей обвинили его в изнасилованиях, в связи с чем прокуратура начала проверку. Кроме того, его подозревали в сводничестве, в том числе в подборе несовершеннолетних девушек для Эпштейна.

Теги
Франция
В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 35 человек
Одного из жильцов дома госпитализировали
Читать полностью