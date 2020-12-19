СМИ: в Эквадоре шесть человек погибли в результате автокатастрофы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли и 14 получили ранения в Эквадоре в результате автокатастрофы, которая произошла в пятницу на территории провинции Котопакси в центральной части страны. Об этом сообщила газета El Comercio со ссылкой на Национальную полицию южноамериканской республики.

По неустановленным пока причинам автобус потерял управление и упал в пропасть глубиной 120 м. Прибывшие на место ДТП спасатели доставили в госпитали пострадавших. Полиция ведет расследование обстоятельств автокатастрофы.

По официальным данным, дорожно-транспортные происшествия являются серьезной проблемой для Эквадора. В 2018 году в стране в результате автокатастроф погибло более 3,1 тыс. человек.