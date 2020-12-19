В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 35 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Из жилого дома на Бухарестской улице в южной части Санкт-Петербурга, в котором утром в субботу произошел пожар, эвакуированы 35 человек, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу. Пожарные спасли женщину, она госпитализирована в одну из городских больниц.

"19 декабря в 10:20 мск, Санкт-Петербург, Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 66, корпус 2. Пожар №1 в жилом доме, 5-этажном, на первом этаже в трехкомнатной квартире площадью 60 кв. м горела обстановка по всей площади. На втором этаже выгорела комната на площади 18 кв. м и коридор на площади 5 м кв. С вышележащих этажей эвакуировано 35 человек", - рассказали в управлении.

Отмечается, что спасенная женщина в возрасте около 60 лет передана бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра госпитализирована в НИИ им. Джанелидзе.

"К месту направлен автобус для размещения эвакуированных. Пожар ликвидирован", - также говорится в сообщении.