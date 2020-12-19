Полицейский, подозреваемый в убийстве в Ставрополе, дал признательные показания

СТАВРОПОЛЬ, 19 декабря. /ТАСС/. Полицейский, подозреваемый в убийстве 29-летнего мужчины в Ставрополе, на допросе признался в совершении преступления. Об этом в субботу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Промышленному району Ставрополя, где на допросе дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

О задержании оперуполномоченными полиции сотрудника подразделения УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю в ночь на субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

12 декабря в полицию обратилась жительница Ставрополя с заявлением о пропаже своего 29-летнего сына. Спустя пять дней в лесу на выезде из города обнаружили тело пропавшего с огнестрельным ранением головы. Следователи, криминалисты и оперативники регионального главка установили причастность к преступлению полицейского, который был знаком и дружил с погибшим. Следователи осмотрели место происшествия, машину и дом подозреваемого.