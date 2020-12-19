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Ребенок погиб в результате ДТП с тремя автомобилями под Мурманском

Еще одного человека госпитализировали

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Десятилетний мальчик погиб в результате аварии с тремя автомобилями под Мурманском, еще одна женщина госпитализирована. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе управления ГИБДД России по Мурманской области.

"По предварительной информации, 19 декабря в 08:45 в районе поселка Зверосовхоз произошло столкновение трех транспортных средств: Peugeot, Volkswagen и Land Rover. В результате ДТП водитель автомобиля Peugeot, женщина, была госпитализирована, находящийся в салоне ее автомобиля ребенок, 10-летний мальчик, погиб", - сказали в ведомстве.

В ГИБДД уточнили, что больше никто из участников ДТП за медицинской помощью не обращался.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД, по факту аварии проводится проверка.

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