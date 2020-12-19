Предварительной причиной пожара на складе в Красноярске стало замыкание электропроводки

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Короткое замыкание считается предварительной причиной пожара на складе переработки вторичного сырья в Ленинском районе Красноярска, который произошел накануне вечером. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России по Красноярскому краю.

"Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара, который произошел вчера вечером в городе Красноярске. В Ленинском районе на улице Борисевича загорелся склад переработки вторичного сырья. Сообщение об этом на центральный пункт связи поступило в начале одиннадцатого вечера", - говорится в сообщении.

Пожар на складе по улице Борисевича, 30 А начался в пятницу вечером. К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено 630 кв. м склада. В 00:01 по местному времени (20:01 мск) распространение огня удалось локализовать. При пожаре никто не пострадал.