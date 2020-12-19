В Подмосковье во время задержания убили наркоторговца, стрелявшего в полицейских

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Наркоторговец, открывший стрельбу по полицейским во время задержания в Егорьевске в Подмосковье, был убит из своего пистолета. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, накануне вечером во время оперативно-разыскных мероприятий, которые проводили на территории Егорьевска Московской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю, находившиеся в служебной командировке, было установлено местонахождение 38-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.

"Заметив полицейских, фигурант достал пистолет, произвел несколько выстрелов в сторону правоохранителей и попытался скрыться. Осуществляющие патрулирование в районе Соборной площади сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Егорьевск увидели мужчину, который убегал от полицейских, и решили оказать содействие коллегам. Старший наряда вышел из автомашины и стал преследовать правонарушителя, в ответ мужчина произвел два выстрела в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции догнал убегавшего и повалил на землю. В этот момент произошел выстрел из оружия подозреваемого, в результате чего он скончался на месте от полученного ранения. Пострадавших среди сотрудников полиции нет", - сообщила Петрова.

Она добавила, что по данному факту следственными органами проводится проверка. "Также служебную проверку проводят руководители территориального отдела полиции, УГИБДД ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Камчатскому краю", - заключила Петрова.