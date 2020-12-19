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Автобус въехал в дерево в Красноярске

Один человек погиб и трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Красноярске врезался в дерево, в результате погиб водитель, еще три пассажира пострадали. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю.

"По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо во время движения. Он совершил наезд на дерево. Мужчине было 53 года, в результате происшествия в карете скорой помощи он скончался. За медицинской помощью обратились три пассажира автобуса", - сказала собеседница агентства.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в автобусе находились четыре пассажира и кондуктор.

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