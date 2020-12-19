Такси въехало в остановку в Тюмени

ТАСС, 19 декабря. Три человека, в том числе 14-летняя девочка, пострадали в ДТП с участием такси в Тюмени. Таксист въехал в остановку, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Автомобиль Toyota Corolla въехал в остановочный комплекс в Тюмени <…> По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека, которые стояли на остановке, в больницу доставлены для оказания помощи 14-летняя девочка и мужчина 36 лет, на месте помощь оказана мужчине 1969 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве поясняют, что, по словам пассажирки Toyota Corolla, девушка заказывала такси, хотя на машине специальных знаков-символов не установлено. Предварительно, водитель нарушил правила перестроения.