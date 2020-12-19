Пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в Сургуте

ТАСС, 19 декабря. Пассажирский самолет Boeing-735 готовится к экстренной посадке в Сургуте (ХМАО) из-за сработавшего датчика неисправности наддува турбины. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"Борт авиакомпании Utair вылетел из аэропорта Игарка в Уфу. После взлета у него сработал датчик неисправности наддува, командир экипажа сначала принял решение вернуться в Игарку. Но потом решил садиться в аэропорту Сургута", - сказал источник.

На борту самолета 121 человек, в том числе 116 пассажиров. В аэропорту экстренной посадки приведены в готовность оперативные службы.

В справочной аэропорта Сургута ТАСС подтвердили получение предупреждения об экстренной посадке самолета. "Предупреждение было, что будет экстренная посадка", - сказали там, уточнив, что речь идет о рейсе из аэропорта Игарка в Уфу.