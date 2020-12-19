В Ростове-на-Дону арестовали мужчину, систематически избивавшего трехлетнего пасынка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Мужчина, систематически избивавший своего трехлетнего пасынка, арестован в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело по подозрению в истязании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

"Следственным отделом по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и п "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему) <…> По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый с начала ноября по 15 декабря 2020 года, находясь в квартире по ул. Борко, систематически наносил удары руками и ногами в область головы и туловища своему пасынку. После очередных побоев ребенка с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма доставили в реанимационное отделение больницы.

Установливаются обстоятельства преступления.