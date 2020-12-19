Росздравнадзор проведет проверку в Курске после гибели 14 пациентов в больницах города

ТАСС, 19 декабря. Росздравнадзор проверит качество оказания медпомощи пациентам, которых перевели из ковидного госпиталя на базе роддома в Курске из-за поломки газификатора. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

В начале ноября почти 40 пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации Курского городского клинического роддома, экстренно перевели в другие больницы города после поломки газификатора, который автоматически подает кислород. В течение нескольких дней 14 переведенных пациентов умерли, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Курской области проверит качество оказания медпомощи пациентам в Курске, которые были переведены из ковидного госпиталя на базе роддома в другие больницы по причине поломки газификатора", - говорится в сообщении.

Власти региона уже сообщили, что после инцидента была проведена проверка газификаторов на ковид-площадках в Курске.

В администрации региона отмечали, что при транспортировке в другие больницы ни один из пациентов не умер. По данным прокуратуры области, решение о переводе пациентов в другие больницы было принято из опасений нехватки мощности имеющихся на месте кислородных рамп. При проверке площадки на базе городского клинического роддома Ростехнадзор выявил нарушения при техническом обслуживании газификатора.