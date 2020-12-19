Три человека погибли при столкновении двух легковых машин на трассе в Кировской области

ТАСС, 19 декабря. Три человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Кировской области, говорится в сообщении, опубликованном в субботу в группе ГИБДД региона в сети "ВКонтакте".

"19 декабря в 18:05 мск на 396-м км федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе произошло столкновение легковых автомобилей Nissan Juke и Lada Granta. В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и четверо получили травмы. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

На 396-м км федеральной автодороги "Вятка" из-за ДТП ограничено движение. Проводится проверка.