В Туапсе столкнулись два иностранных судна

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Два судна столкнулись при швартовке на причале Туапсинского балкерного терминала утром 19 декабря. Одно судно - под флагом Вануату, другое - под флагом Турции, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному Федеральному округу.

По данным ведомства, при швартовке одно грузовое судно носовой частью коснулось кормовой части другого.

"В результате касания на одном судне погнуло фальшборт бака, на другом повреждена центральная балка верхней палубы", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пострадавших нет, на движение судов инцидент не повлиял. Также в пресс-службе пояснили, что одно судно ходит под флагом Вануату, а второе - под флагом Турции.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Туапсинского ЛОП, проводится проверка", - добавили в пресс-службе.