В Саратове задержали за взятку начальника подразделения филиала РЖД

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение филиала РЖД) Александра Кобзева задержали 19 декабря в Саратовской области по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что в августе этого года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 млн рублей, потребовав у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора. При получении денежных средств в размере 1 млн 200 тыс. рублей злоумышленник был задержан", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в отношении начальника дирекции было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

В ведомстве подчеркнули, что следователь Саратовского следственного отдела продолжает сбор и закрепление доказательственной базы.