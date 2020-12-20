Житель Читы заплатит 393 тыс. рублей за махинации со счетчиком электроэнергии

ЧИТА, 20 декабря. /ТАСС/. Житель Читы по решению суда заплатит компании "Читаэнергосбыт" 393 тыс. рублей, так как снизил показания счетчика электроэнергии встроенным радиомодулем, сообщается на сайте Черновского районного суда Читы.

"При снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими месяцами, что вызвало сомнения в правильности учета электрической энергии. Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проверки установлено, что в прибор учета вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта", - говорится в сообщении.

Изначально "Читаэнергосбыт" просил взыскать с ответчика более 1 млн рублей, суд первой инстанции обязал ответчика выплатить 960 тыс. рублей. Однако после обжалования решения ответчиком сумму взыскания снизили.