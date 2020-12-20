Аэропорт Домодедово проверяют после сообщения о "минировании"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты проверяют аэропорт Домодедово после поступившего сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение от неизвестного о том, что в здании аэропорта Домодедово заложено взрывное устройство. На месте работают сотрудники экстренных служб и кинологи, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, аэропорт работает в штатном режиме. Эвакуация пассажиров и персонала не проводится.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах и аэропортах. Все эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.