В Москве возбудили дело после кражи у бизнесмена 15 млн рублей при покупке криптовалюты

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело о разбое после похищения у бизнесмена в кафе 15 млн рублей во время заключения сделки по покупке криптовалюты. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сказали в пресс-службе.

Вечером в пятницу шесть человек в масках и с пистолетом похитили у бизнесмена рюкзак, в котором находились 15 млн рублей. Инцидент произошел во время заключения сделки с партнерами в кафе на Нижегородской улице в центре Москвы.