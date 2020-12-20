В Москве со склада украли экшн-камеру, украшения и деньги

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Неизвестный украл со склада на северо-востоке Москвы экшн-камеру, ювелирные украшения и деньги, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, накануне утром в полицию обратился сторож, который сообщил, что обнаружил повреждение замков входной двери складского помещения на проспекте Серебрякова.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, повредив замки входной двери, проник в здание на четвертом этаже дома, где в арендуемом помещении совершил кражу ювелирных изделий и денег на общую сумму 1 млн 473 тыс. 400 рублей. В соседнем помещении он украл экшн-камеры Go Pro Hero 3 стоимостью 7 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, отметив, что общий материальный ущерб составил 1 млн 480 тыс. 400 рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").