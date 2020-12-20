АЭС "Олкилуото-2" в Финляндии возобновила работу после аварийного отключения

ХЕЛЬСИНКИ, 20 декабря. /ТАСС/. АЭС "Олкилуото-2" на северо-западе Финляндии, остановленная 10 декабря из-за аварийного отключения реактора в результате возникших неполадок, возобновила работу 19 декабря. Об этом сообщила в воскресенье компания-оператор станции Teollisuuden voima.

"Олкилуото-2" подключили к национальной электросети вечером 19 декабря. Планируется, что на полную мощность она заработает во вторник, 22 декабря", - говорится в сообщении.

Перед началом эксплуатации на АЭС был проведен ремонт и проверена ее работа, чтобы предотвратить повторение сбоя в будущем.

Радиационная обстановка на станции и вокруг нее нормальная, выбросов, которые бы могли иметь какие-то последствия для людей и окружающей среды, не произошло.

Автоматика отключения сработала из-за неполадки в очистительной системе для охлаждающей реактор воды - туда попал радиоактивный материал, вызвавший подъем уровня радиации.